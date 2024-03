Nicaragua: sanzioni Usa alla procuratrice generale Wendy Carolina Morales Urbina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di Wendy Carolina Morales Urbina, procuratrice generale del Nicaragua, per il suo coinvolgimento negli “atti di oppressione perpetrati” dal regime di Daniel Ortega nel Paese. Il sottosegretario con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson, ha affermato in una nota che la procuratrice generale ha “sfruttato la sua posizione per facilitare una campagna di oppressione nei confronti della popolazione e degli oppositori politici”. (Was)