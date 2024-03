Mafia: De Corato, Comune di Milano dedichi un monumento alle vittime come a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sarebbe utile che il Comune di Milano trovasse un luogo, può essere anche questo, per fare un monumento alle vittime della mafia. A Roma c’è già”. Lo ha detto Riccardo De Corato, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione parlamentare Antimafia e n occasione della fiaccolata davanti alla Villa reale in via Palestro a Milano. “Credo che un monumento a Milano dedicato alle vittime della mafia ha proseguito - avrebbe un ottimo significato”. (Rem)