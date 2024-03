Spagna: Puigdemont ufficializza candidatura a elezioni catalane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, si candiderà alle prossime elezioni catalane del 12 maggio. Lo ha annunciato lo stesso Puigdemont nel corso di una conferenza stampa convocata a Elna, in Francia. L'ex presidente catalano ha indicato le prossime elezioni come un'opportunità per scegliere tra "coloro che vogliono trasformare la Catalogna in un'autonomia inoperosa" e coloro che vogliono che la Catalogna sia una "nazione indipendente". Puigdemont ha anche affermato che la sua presenza al Parlamento europeo ha permesso di portare il conflitto catalano "nel cuore dell'Europa". "Questo deve continuare ad essere il caso", ha detto il leader di Uniti per la Catalogna (JxCat). "Nulla di ciò che ho fatto e deciso in questi sei anni e mezzo può essere compreso se non si tiene presente, indipendentemente dal fatto che lo si condivida o meno, ciò che ci ha portato all'esilio", ha detto Puigdemont. "Tutta questa lotta non è stata gratuita. I costi personali che volevano farci pagare per indebolire le nostre convinzioni li abbiamo potuti sopportare perché sapevamo perché eravamo venuti in esilio", ha aggiunto. "Posso dire con orgoglio che, a distanza di sei anni e mezzo, tutti i tentativi di trascinarci sulla strada della rinuncia o dell'umiliazione sono falliti", ha concluso Puigdemont. (Spm)