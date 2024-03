Piemonte: Gallo (Pd) su Bilancio, contributi a pioggia senza misure di sostegno mirate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri hanno approvato l'ultimo bilancio della legislatura che non ha nulla di diverso dagli anni precedenti. Contributi a pioggia senza misure di sostegno mirate a imprese e famiglie. Lo ha affermato il capogruppo Pd in Consiglio regionale del Piemonte Raffaele Gallo. "Ha due grandi macigni senza soluzioni: il governo Meloni ci costringe a partecipare alla riduzione del debito dello stato restituendo 25 milioni di euro al governo nazionale togliendo servizi, l'altro è il problema di cassa che è arrivato alla Consulta e dobbiamo aspettare l'esito. Il prossimo anno speriamo che la maggioranza sia diversa per investire sulle priorità del Piemonte", ha concluso. (Rpi)