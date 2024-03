Piemonte: Preioni (Lega) su Bilancio, cresce Pil più di media nazionale e aumenta rating

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diamo al Piemonte un bilancio solido. Siamo l'unica regione d'Italia che cresce di Pil più della media nazionale e l'unica che aumenta di rating. Lo ha affermato il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Piemonte Alberto Preioni. "Nonostante abbiamo ereditato i fantomatici derivati delle schifezze finanziare dell'era Bresso oggi abbiamo una Regione che riesce a spendere di più ed essere competitiva, dando risposte importanti ad esempio su sanità e Protezione civile. Sulla sanità ci sono 25 milioni di euro per le liste d'attesa e 175 milioni di euro per assumere 2 mila operatori sanitari. Quindi tante risposte, un turismo che avanza e paghiamo il 100 per cento delle borse di studio. Una Regione che in questi anni ha avuto un nuovo slancio e i conti lo certificano", ha concluso. (Rpi)