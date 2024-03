Enel: utile in crescita a doppia cifra nel 2023, previsto dividendo in aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel chiude il 2023 con un utile netto ordinario del Gruppo a 6,5 miliardi di euro, confermando un aumento del 20,7 per cento. Crescita a doppia cifra anche per l’Ebitda, che si attesta per quanto riguarda l’ordinario a 21,96 miliardi di euro, salendo dell’11,6 per cento. Questi i principali risultati con cui Enel chiude il 2023, raggiungendo “tutti i target” prefissati per l’anno, commenta Flavio Cattaneo, amministratore delegato del Gruppo Enel. Inoltre, il risultato netto del Gruppo a 3.438 milioni di euro segnando un +104,4 per cento, un aumento “riconducibile all’andamento positivo della gestione operativa ordinaria - si legge nella nota della Società - e alla minore incidenza delle interessenze dei terzi che hanno più che compensato l’incremento degli oneri finanziari netti dovuto all’evoluzione dei tassi di interesse di mercato rispetto al precedente esercizio, nonché il maggior onere fiscale da ricondurre al miglioramento dei risultati”. Mentre l’Ebitda raggiunge 20.255 milioni di euro (19.918 milioni di euro nel 2022, +1,7 per cento). (segue) (Rem)