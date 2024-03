Enel: utile in crescita a doppia cifra nel 2023, previsto dividendo in aumento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dividendo complessivo proposto per l’intero esercizio 2023 è pari a 0,43 euro per azione (di cui 0,215 euro per azione già corrisposti quale acconto a gennaio 2024), in crescita del 7,5 per cento rispetto al dividendo complessivo di 0,40 euro per azione riconosciuto per l’intero esercizio 2022. “Ribadiamo l’impegno verso il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi fissati in occasione della presentazione del Piano Strategico 2024-2026”, evidenzia Cattaneo. In particolare, “in linea con quanto annunciato lo scorso novembre, ci aspettiamo ragionevolmente che la remunerazione degli azionisti per il 2024 possa crescere ulteriormente” ha concluso l’ad. Restando sul tema dividendi, durante la call conference con gli analisti è stato chiesto all’ad in merito a un possibile dividendo extra per la cessione degli asset di distribuzione elettrica ad A2A per 1,2 miliardi di euro, ma “ora non posso dire nulla su questo, posso però dire che il valore del deal copre tutto il total shareholder return”. “Entro fine anno - continua Cattaneo - faremo il punto e in base allo scenario valuteremo”. (segue) (Rem)