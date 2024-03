Enel: utile in crescita a doppia cifra nel 2023, previsto dividendo in aumento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l’indebitamento finanziario netto, la cifra è pari a 60.163 milioni di euro (60.663 milioni di euro a fine 2022, -0,8 per cento). “I positivi flussi di cassa generati dalla gestione operativa, la cessione di talune partecipazioni ritenute non più strategiche, gli effetti derivanti dall’emissione di prestiti obbligazionari non convertibili subordinati ibridi perpetui e la rilevazione dei contributi a sostegno degli investimenti hanno più che compensato il fabbisogno generato dagli investimenti del periodo e il pagamento dei dividendi” continua nota della Società. L’indebitamento finanziario netto/Ebitda ordinario pari a circa 2,7x (rispetto a 3,1x a fine 2022). “Questi solidi risultati sono una chiara testimonianza dell’efficacia delle azioni messe in campo da parte del nuovo management nel corso del 2023, in linea con le nostre priorità strategiche di ottimizzazione del profilo rischio/rendimento, efficienza ed efficacia nonché sostenibilità, sia finanziaria che ambientale” conclude l’ad. (Rem)