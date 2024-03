Mafie: Rocca, esempio vittime sia primavera morale e civile per lotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rosario Livatino, Placido Rizzotto, Piersanti Mattarella, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino "sono soltanto alcune delle molte vite spezzate dalla criminalità organizzata. In occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, il loro esempio sia per noi una primavera morale e civile". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Avendo come orizzonte e obiettivo ultimo ciò che amava ripetere Giovanni Falcone: 'La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine - ricorda Rocca -. È questa la lezione e l'insegnamento da apprendere ogni giorno: combattere le mafie e ogni loro tentativo di infiltrarsi nel tessuto economico e sociale", conclude Rocca. (Rer)