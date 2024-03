Cultura: oggi la seconda delle giornate di incontri con gli artisti e le categorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta, oggi, a Roma, al ministero della Cultura la seconda delle quattro giornate di incontri con le categorie e gli artisti in vista del varo del codice dello spettacolo. L’iniziativa chiamata “Musica - Verso il primo codice dello spettacolo”, si è svolta alla presenza del ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha detto: “Non penso che le cose debbano calare dall'alto, non ho mai tenuto a una visione pedagogica del mondo dove c'è qualcuno che si ritiene più bravo, più attrezzato e più colto. Noi facciamo una politica di ascolto quotidiano, ricevo centinaia di messaggi che spesso sono dei suggerimenti. Il mio primo dovere è ascoltare e cercare di capire cosa succede. E anche ascoltare della buona musica”. A coordinare i lavori è stata coordinato il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi affiancato dal direttore generale Spettacolo, Antonio Parente. Fra gli artisti presenti, che hanno contribuito ad approfondire i vari temi, Riccardo Cocciante, Mogol, Edoardo Bennato, Gigi D’Alessio, Enrico Ruggeri, Luca Barbarossa, Mario Lavezzi, il tenore internazionale Vittorio Grigolo, Andrea Griminelli, il direttore musicale Leonardo De Amicis e Ambrogio Sparagna. (segue) (Com)