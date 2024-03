Cultura: oggi la seconda delle giornate di incontri con gli artisti e le categorie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’incontro di oggi ci porta avanti nella stesura del primo codice dello spettacolo - ha affermato il sottosegretario Mazzi -. Continueremo a lavorare insieme a operatori e artisti per arrivare a un testo più possibile vicino alle varie esigenze. Siamo a buon punto, diciamo all’80 per cento ma dobbiamo finalizzare, verificando con i diretti interessati che gli articoli normativi ricomprendano la maggior parte delle proposte ricevute - ha spiegato -. Completeremo l'incontro con i vari settori e poi avremo ancora 40 giorni per armonizzare il tutto. Stiamo ragionando anche su soluzioni innovative come i crediti formativi per gli studenti che partecipino ad eventi culturali di spettacolo, in particolare dell’Opera e del teatro. Infine, proprio nella giornata mondiale della poesia, sono felice di annunciare, insieme al poeta Davide Rondoni, che nel codice inseriremo, come vera e propria forma di spettacolo autonoma, l’arte della pubblica lettura e recitazione della poesia. Viviamo tempi in cui occorre incentivare la divulgazione di una scrittura maggiormente ispirata alla bellezza”. Dopo il primo incontro il 19 marzo con gli operatori e gli artisti della Danza, le giornate proseguiranno il prossimo 26 marzo con il Teatro e il 27 marzo con gli operatori e gli artisti del circo, dello spettacolo viaggiante, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. (Com)