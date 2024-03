Gaza: Blinken, crisi alimentare senza precedenti per 100 per cento della popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 100 per cento della popolazione nella Striscia di Gaza si trova ad affrontare livelli “senza precedenti” di insicurezza alimentare. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante una conferenza stampa al Cairo con l’omologo egiziano, Sameh Shoukry. “Dobbiamo rafforzare l’assistenza, non possono esserci bambini che muoiono a causa della malnutrizione: non possiamo permettere che si continui così”, ha detto. (Cae)