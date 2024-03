Roma: polemica su maratona, Colosseo scrive a Comune, assessore "normale confronto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già domenica scorsa, il capogruppo capitolino della Lega Fabrizio Santori, aveva raccolto e rilanciato la lamentela di turisti e visitatori che avevano avuto problemi ad accedere al Colosseo a causa dei varchi sistemati attorno alla piazza per la concomitanza di due eventi: la Maratona di Roma e, poco prima in piazza Venezia, le celebrazioni per l'anniversario dell'Unità d'Italia. Adesso però a sollevare la polemica è una lettera della direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, che ha inviato una lettera al Comune di Roma e agli organizzatori della Maratona, la società Infront. A quanto si apprende dall'assessorato capitolino competente nella lettera viene richiesto, per la prossima edizione, di predisporre un percorso che non interferisca con gli accessi al Colosseo. "Con la maratona domenica Roma ha vissuto una straordinaria giornata di sport - spiega l'assessore allo Sport Alessandro Onorato -. Non la rovinerei con delle polemiche spiacevoli, per il comportamento sicuramente deplorevole di alcuni a fronte di quarantamila partecipanti. Le istituzioni fanno il loro dovere, si confrontano prima delle manifestazioni e successivamente su eventuali criticità. È uno stimolo a fare sempre meglio per tutti e a pretendere controlli sempre più capillari ciascuno per le sue competenze". (Rer)