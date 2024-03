Gaza: Blinken, oggi a Cipro riunione su corridoio marittimo per aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi a Cipro una riunione a cui hanno partecipato anche alti funzionari dell’amministrazione Biden, per coordinare la risposta internazionale su un corridoio marittimo per inviare assistenza umanitaria alla popolazione civile nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante una conferenza stampa congiunta al Cairo con l’omologo egiziano, Sameh Shoukry. “I nostri militari stanno costruendo un porto temporaneo sulle coste di Gaza, che però non può e non deve sostituire l’assistenza umanitaria via terra”, ha detto, aggiungendo che gli esperti di Stati Uniti ed Egitto si riuniranno nei prossimi giorni per identificare “misure concrete” per rafforzare gli aiuti ai civili. “Anche Israele deve fare di più”, ha concluso. (Cae)