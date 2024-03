Lazio: Rocca, Confcooperative essenziali per sviluppo territorio, accanto più fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è intervenuto all’Assemblea di Confcooperative Lazio. "La cooperazione sociale, la storia e i valori che esprime, sono essenziali per la crescita e lo sviluppo dei nostri territori. Ho assicurato agli amici di Confcooperative Lazio che subito dopo Pasqua ci vedremo per trovare insieme soluzioni condivise sul tema della contrattazione, della formazione e dell'edilizia sociale - scrive su Facebook il presidente Rocca -. In quasi cinquant'anni di storia, questa organizzazione è stata innovatrice sul tema dell'imprenditoria femminile, della partecipazione attiva dei lavoratori all'impresa, del riscatto sociale di molte donne e uomini. Conosco bene la funzione che questo settore svolge nelle aree e nei territori più sfidanti. La Regione Lazio lo accompagnerà sempre, restando accanto ai più fragili e a chi rischia quotidianamente l'emarginazione sociale", conclude Rocca. (Rer)