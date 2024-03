Roma: Atac, manca corrente da rete esterna, parziale limitazione della linea tram 8

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa di mancanza di tensione alla rete elettrica proveniente da una cabina primaria del gestore esterno nella zona di San Camillo, non è disponibile l'alimentazione della sottostazione Atac di Casaletto. Ciò ha determinato la temporanea sostituzione del tram 8 con bus nella tratta fra Stazione Trastevere e Casaletto. Lo comunica Atac. I tecnici del gestore elettrico hanno comunicato che l'intervento tecnico, di particolare complessità, è in corso. Le attività proseguiranno per tutta la notte. Al momento, tuttavia, non è possibile escludere che il servizio tranviario sia parzialmente sostituito da bus anche all'inizio del servizio di domani. Atac comunicherà tutti gli aggiornamenti, appena disponibili, in tempo reale sul sito atac.roma.it. (Com)