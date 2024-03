Gaza: Blinken su operazione a Rafah, ci sono modi più efficaci per affrontare Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale è preoccupata per una possibile operazione militare israeliana su larga scala nella città di Rafah, che attualmente ospita più di un milione di rifugiati in fuga dal conflitto nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante una conferenza stampa congiunta al Cairo con l’omologo egiziano, Sameh Shoukry. “Una operazione militare su larga scala causerebbe più morti tra i civili e peggiorerebbe la crisi umanitaria nella regione: ci sono altri modi più efficaci per affrontare la minaccia di Hamas”, ha detto. (Cae)