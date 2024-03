Gaza: ministro Esteri Egitto, d’accordo con Usa su rifiuto operazione Israele a Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto e Stati Uniti sono d’accordo sul rifiuto di qualsiasi operazione militare di Israele a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha detto il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, durante una conferenza stampa al Cairo con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Il ministro egiziano ha spiegato che oggi, con Blinken, si sono tenuti colloqui insieme ai ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Giordania, Qatar, Emirati Arabi Uniti e il segretario della Comitato esecutivo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), per confrontarsi sulla situazione a Gaza, sul cessate il fuoco, sugli aiuti umanitari e sulla liberazione degli ostaggi nelle mani del movimento islamista Hamas. “Ci rifiutiamo di trasferire il peso di ciò che sta accadendo a Gaza nei Paesi della regione, in particolare Egitto e Giordania”, ha affermato Shoukry. (Cae)