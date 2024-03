Gaza: ministro Esteri Egitto, ci coordineremo con Usa per aumentare invio aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto si coordinerà con gli Stati Uniti per aumentare la fornitura di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, durante una conferenza stampa al Cairo con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “È importante proseguire la cooperazione con gli Stati Uniti sulle questioni relative a Gaza. Devono essere adottate misure specifiche per affrontare le circostanze eccezionali che la Striscia sta vivendo", ha affermato il ministro egiziano, evidenziando la necessità di far cessare il conflitto e di fare in modo che la situazione umanitaria tra i palestinesi non peggiori. (Cae)