Imprese: premiata come "Electric van breakthrough of the year:model"

- L’eDaily arricchisce ulteriormente la propria collezione di riconoscimenti con il premio “Electric van breakthrough of the year: model” in occasione dei Fleet news awards 2024, una competizione annuale che mira a celebrare i più grandi traguardi raggiunti da fornitori, costruttori e gestori di flotte nell’industria automobilistica del Regno Unito. Una giuria composta da esperti del settore ha profondamente apprezzato l’eDaily per le sue innovazioni tecnologiche in ambito eLcv e il forte orientamento alla missione, che permette agli operatori di passare all’elettrico senza compromessi anche nelle missioni più impegnative. La giuria ha dichiarato: “Dal punto di vista tecnico, Iveco è senz’altro un’azienda all’avanguardia. L’Iveco eDaily è l’espressione di un approccio incentrato sulla missione che rispecchia il funzionamento dei furgoni diesel, consentendo ai clienti di considerare i veicoli elettrici indipendentemente dalla mission”. Il Daily è il veicolo commerciale leggero più tenace che ci sia, e l’eDaily vanta le sue stesse strabilianti capacità, a emissioni zero. (segue) (Com)