Imprese: premiata come "Electric van breakthrough of the year:model" (2)

- Con un robusto telaio di derivazione dei camion, l’eDaily è un veicolo totalmente elettrico con la migliore capacità di traino della categoria (fino a 3,5 tonnellate) e un carico utile fino a 4,6 tonnellate. L’innovativa struttura modulare con una, due o tre batterie (ora configurabile con una quarta batteria, disponibile nei cabinati 72C da 5100 mm con 7,2 tonnellate di Mtt) consente agli operatori di equilibrare alla perfezione i requisiti di carico utile e autonomia. La natura intercambiabile delle batterie offre una flessibilità senza paragoni nel caso in cui si debba assegnare un nuovo ruolo a un veicolo. L’eDaily apre le porte dell’elettrificazione a un numero di operatori ancora maggiore, prendendo lo spirito gagliardo del Daily e aggiungendovi le migliori prestazioni mai viste in un veicolo elettrico. Un altro aspetto rivoluzionario dell’eDaily è rappresentato dalla capacità di alimentazione migliore della categoria, grazie alla ePto da 50 kW. L’unico eLcv attualmente in vendita a disporre di una ePto tanto potente, l’eDaily è in grado di alimentare tutto: dalle carrozzerie su misura ai dispositivi essenziali per il funzionamento del veicolo. (Com)