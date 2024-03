Roma: M5s-LcR, maratona danneggia Colosseo, fallimento di questa amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gruppi capitolini del Movimento 5 stelle e della Lista Civica Raggi, in una nota dichiarano: "Questa città non è più in grado di ospitare le grandi manifestazioni? Ci deve far riflettere la lettera della direttrice del Parco del Colosseo, Alfonsina Russo, agli organizzatori della Run Rome The Marathon e al sindaco di Roma". "Domenica 17 marzo, giorno della maratona - aggiungono -, il monumento più famoso della nostra città ha subito un vero e proprio danno economico e all'immagine: i turisti infatti non sono riusciti a raggiungere il Colosseo per via dell'evento, perdendo un'opportunità irripetibile e causando un mancato introito nelle casse dello Stato. Cosa altrettanto grave, la maratona ha lasciato una scia di vandalismo, rifiuti e degrado nella nostra preziosa area storica. A nostro avviso questo è un fallimento soprattutto dell'amministrazione capitolina, che doveva vigilare sul corretto svolgimento dell'evento e sul rispetto della città che lo ospita. Invece, in questo caso come in molti altri, il decoro e la vivibilità di Roma sono stati compromessi dalla superficialità e da una palese mancanza di organizzazione". (Com)