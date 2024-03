Fratelli d'Italia: due candidati per il congresso romano, Perissa in pole su Milani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È tutto pronto per il congresso romano di Fratelli d'Italia: le urne per gli iscritti saranno aperte sabato 23 e domenica 24 marzo al Palazzo dei Congressi all'Eur, rispettivamente dalle 14 alle 20 e dalle 9 alle 20. A sfidarsi saranno Massimo Milani, già coordinatore romano dal 2016 fino al commissariamento del partito a gennaio scorso. Classe 1967, Milani è attualmente deputato, è stato assessore ai Lavori pubblici di Roma nel 2013 e ha iniziato la militanza politica da giovane partendo dal Movimento sociale italiano e passando poi in Alleanza nazionale. Milani è considerato il riferimento dell'area rampelliana all'interno del partito che al momento, in Aula Giulio Cesare, esprime soltanto una consigliera sui sei eletti. Dall'altro lato in corsa c'è Marco Perissa, anche lui attualmente deputato, romano classe 1982: è stato eletto alla Camera nella circoscrizione del Piemonte. Allo stesso modo di Milani, ha militato in gioventù in Alleanza nazionale ma successivamente ha aderito al Popolo delle libertà. A Roma è stato consigliere municipale nel 2008, responsabile di Azione studentesca dal 2003 e dopo altri incarichi nel 2014 ha fondato Gioventù nazionale, l'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, di cui è stato presidente fino al 2017. Attualmente è consigliere nazionale del Coni, fino al 2022 è stato presidente della Opes, Organizzazione per l'educazione allo sport del Coni. Perissa, riferimento per i meloniani nel partito - secondo le indiscrezioni che circolano in queste ore - è considerato il favorito alle urne. (segue) (Rer)