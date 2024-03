Fratelli d'Italia: due candidati per il congresso romano, Perissa in pole su Milani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono veramente colpito da tutto il supporto che sto ricevendo e non smetterò mai di ringraziarvi per tutto quello che state facendo. Ci vediamo sabato e domenica", ha scritto sui suoi canali social ufficiali. Inizialmente tra i possibili candidati era emerso anche il nome del consigliere capitolino Federico Rocca il quale però, a quanto si apprende, non ha mai preso in considerazione la corsa. Da gennaio del 2023 il partito romano è guidato da un commissario: il deputato Giovanni Donzelli, di area meloniana. La riorganizzazione è stata decisa dalla premier Giorgia Meloni, nelle maglie dello scontro tra le correnti che si è consumato durante un evento che rientrava tra le iniziative elettorali in vista del rinnovo della giunta della Regione Lazio. Per la due giorni all'Eur si attende soltanto il programma degli interventi: nella mattina di sabato è previsto il saluto delle istituzioni locali e nazionali ed entro le 13 la relazione dei candidati. Dalle 14 urne aperte e dibattiti e si va avanti con il foto fino alle 20 di domenica. La proclamazione del nuovo coordinatore del partito romano di Fratelli d'Italia è attesa per la tarda serata di domenica. (Rer)