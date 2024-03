Lazio: Savo (Fd'I) rassegna dimissioni da consigliera Frosinone, "scelta difficile ma condivisa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della VII Commissione Sanità, Politiche Sociali, Integrazione Sociosanitaria e Welfare della Regione Lazio, Alessia Savo, di Fratelli d'Italia, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di consigliere comunale del Comune di Frosinone. In una comunicazione, inviata al sindaco Mastrangeli, al presidente del Consiglio Comunale Tagliaferri e al segretario generale Andreone, la consigliera regionale ha motivato la decisione con l’oggettiva impossibilità di svolgere entrambi i ruoli con la stessa attenzione, presenza e concentrazione per via dell’incarico in Regione, che la vede costantemente impegnata tra Roma e il Lazio in un ambito cruciale, quale quello della sanità, fondamentale per la vita e il benessere dei cittadini e del territorio, inclusa ovviamente la città di Frosinone e tutta la provincia. (segue) (Com)