Conflitto interessi: M5s, a maggioranza non importa di fissare regole

- La delega al governo, "a lunghissimo termine e con un testo scarno, voluta dalla maggioranza sul conflitto d'interessi dimostra che al centrodestra il tema non interessa affatto". Lo hanno detto i rappresentanti del M5s in commissione Giustizia alla Camera Stefania Ascari, Federico Cafiero De Raho, Valentina D'Orso e Carla Giuliano. "A conferma di questo anche la condotta del tutto singolare della presidenza della commissione Giustizia, che ha ritenuto di non convocare la commissione per esprimere il parere sulla proposta di legge. E' chiaro quanto il centrodestra dedichi attenzione a questa criticità irrisolta da anni nel nostro Paese", hanno concluso.(Rin)