Gaza: domani nuovi colloqui in Qatar su cessate il fuoco e rilascio ostaggi, Blinken atteso in Israele (4)

- Da Riad, Blinken ha inoltre rivelato che Washington ha offerto alternative all'operazione militare a Rafah, nel sud dell’exclave palestinese, annunciata da Israele ma non ancora avviata. Gli Stati Uniti e la comunità internazionale si oppongono a tale eventualità poiché nella città meridionale al confine con l’Egitto si sono rifugiati oltre 1,5 milioni di palestinesi da tutta la Striscia. “Gli Stati Uniti hanno un piano per una pace duratura nella regione”, ha detto Blinken. Dopo l’Arabia Saudita, Blinken si è recato in Egitto, dove ha incontrato il presidente Abdel Fattah al Sisi e il capo della diplomazia, Sameh Shoukry. (segue) (Res)