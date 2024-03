Gaza: domani nuovi colloqui in Qatar su cessate il fuoco e rilascio ostaggi, Blinken atteso in Israele (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Cairo, Blinken ha incontrato anche i ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Giordania, Qatar, Emirati Arabi Uniti e il segretario della Comitato esecutivo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), i quali hanno chiesto un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza. Lo si apprende da un comunicato congiunto pubblicato in seguito alla riunione avvenuta oggi in Egitto. Le parti hanno discusso degli ultimi sviluppi del conflitto e degli sforzi impiegati per fermarlo, nonché sulla situazione umanitaria. A questo proposito, i partecipanti hanno richiesto l’apertura di tutti i valichi tra Israele e la Striscia e di rimuovere gli ostacoli alla piena attuazione della risoluzione 2720 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, approvata lo scorso dicembre per facilitare la consegna di aiuti a Gaza. I ministri hanno inoltre sottolineato la necessità di fornire pieno sostegno all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa) e hanno ribadito il loro rifiuto di qualsiasi tentativo di sfollare i palestinesi dalle loro terre. La dichiarazione prosegue esortando Israele a “interrompere tutte le misure unilaterali che minano le possibilità di raggiungere una pace giusta, come gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania e il non riconoscimento dello status di Gerusalemme". Infine, le parti hanno affermato il loro sostegno alla soluzione dei due Stati. (Res)