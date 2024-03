Decreto elezioni: De Priamo (Fd'I), da oggi per fuorisede garantito diritto voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Grazie all'approvazione del decreto Elezioni da oggi per gli studenti fuorisede sarà possibile votare presso la città sede di ateneo. Evitando di dover affrontare costosi spostamenti o, in alternativa, rinunciare al fondamentale diritto di partecipazione attraverso il voto, decine di migliaia di studenti potranno partecipare alle consultazioni", afferma in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo. "Con questa novità eviteremo che le elezioni diventino un costo ulteriore da affrontare e, soprattutto, favoriremo al massimo l'esercizio del voto che, va ribadito, sta alla base della partecipazione democratica", spiega.(Com)