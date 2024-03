Enel: Pavanelli (M5s), a rischio migliaia di famiglie e governo in silenzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Era più di un mese fa quando ho presentato un'interrogazione parlamentare al ministro Urso per manifestare tutta la mia preoccupazione per le vertenze sindacali aperte nei confronti di Enel, che sta mandando a casa tutti i dipendenti perché vuole esternalizzare l'azienda. Stiamo parlando di migliaia di lavoratori che hanno indetto lo stato di agitazione per tutto il mese di aprile e che probabilmente organizzeranno anche altri scioperi, dopo quello dello scorso 8 marzo", ha detto nel suo intervento in Aula la deputata del Movimento cinque stelle e capogruppo in commissione Attività produttive, Emma Pavanelli. "Non avendo ricevuto risposta alla mia interrogazione, ho chiesto con urgenza un tavolo con tutte le parti sociali, perché non è pensabile che la maggior azienda che gestisce la nostra rete elettrica, e che ha come azionista di maggioranza lo Stato che detiene il 32 per cento delle quote societarie, possa esternalizzare il lavoro dei dipendenti. I lavoratori Enel sono altamente qualificati e fanno un lavoro importante per la messa a terra del Pnrr e per l'efficienza della transizione energetica, oltre a garantire un servizio continuo per i cittadini. Ecco perché non è accettabile che cambino le loro condizioni di lavoro. Mentre dal centrodestra non è dato sapere quali azioni intenda mettere in campo per risolvere un problema che interessa migliaia di famiglie, il Movimento cinque stelle continuerà a far sentire la loro voce", ha concluso. (Rin)