Enel: Cattaneo, ora non parlo su dividendo extra da deal con A2A

- Un dividendo extra derivato dalla cessione degli asset di distribuzione elettrica ad A2A “ora non posso dire nulla su questo, ma posso dire che il valore del deal copre tutto il total shareholder return”. Lo ha affermato Flavio Cattaneo, Ceo del Gruppo Enel, rispondendo agli analisti in conference call in occasione della presentazione dei risultati 2023. “Entro fine anno faremo il punto e in base allo scenario valutaremo” ha sottolineato l’ad in merito alla possibilità di un dividendo extra nell’ambito della cessione ad A2A degli asset di distribuzione elettrica per 1,2 miliardi di euro.(Rem)