Cultura: dalle Giornate Fai di primavera alla Festa del libro, gli eventi a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue poi il calendario di eventi promossi dall'assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Apertura straordinaria, domenica 24 marzo 2024 all'Art Forum Würth Capena, della mostra "Namibia. Arte di una giovane generazione" nella Collezione Würth dalle 10:00 alle 17:00, con visite sia in modalità libera che guidata. L'esposizione è un'indagine sull'arte della Namibia contemporanea, a cavallo del 1990, anno dell'indipendenza e spartiacque tangibile negli 80 lavori (tutti appartenenti alla collezione Würth) dei 33 artisti coinvolti. A metà strada tra la tradizione e l'esplorazione contemporanea, in mostra dialogano modalità espressive di artisti di età diverse che si confrontano su grandi temi come il paesaggio namibiano, la spiritualità, la vita rurale e le questioni di attualità politica e sociale, ma anche le tematiche che riguardano il passato, l'identità minacciata, le nuove problematiche post indipendenza, come il consumo eccessivo e la comunicazione. (segue) (Rer)