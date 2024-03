Cultura: dalle Giornate Fai di primavera alla Festa del libro, gli eventi a Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Teatro, danza, musica, cinema, arte, letteratura, incontri, attività per bambini e famiglie, laboratori e workshop: anche questa settimana, tante opportunità per vivere la città grazie alle iniziative proposte dalle istituzioni culturali cittadine fra cui la 15ma edizione di "Libri Come. La Festa del Libro e della Lettura", in programma dal 22 al 24 marzo all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Per questa 15ma edizione, la rassegna ha scelto come parola guida "Umanità", un concetto fondamentale che ci interroga di fronte alle nuove guerre dopo la pandemia, alle nuove sensibilità verso il vivente vegetale, alla sfida dell'Intelligenza artificiale, ai diritti dei migranti, alla sopraffazione e alla violenza contro le donne. (segue) (Rer)