Cultura: dalle Giornate Fai di primavera alla Festa del libro, gli eventi a Roma (4)

- Passando alla programmazione della Fondazione Teatro di Roma, sul palco dell'Argentina, debutta domani la versione rivisitata in prima nazionale de "L'origine del mondo. Ritratto di un interno" scritto e diretto da Lucia Calamaro con Concita De Gregorio, Lucia Mascino e Alice Redini. Per la stagione di balletto del Teatro dell'Opera di Roma, sabato alle 20 sul palcoscenico del Teatro Costanzi debutta "Trittico Contemporaneo" firmato dai coreografi: Patrick de Bana, che presenta la prima italiana di Windgames, con i costumi di Agnès Letestu sulle musiche del Concerto per violino e orchestra in re maggiore opera 35 di Pëtr Il'ič Čajkovskij, eseguite dall'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma diretta da Carlo Donadio, con Vincenzo Bolognese violino solista: Juliano Nunes che propone la prima assoluta di Women, con i costumi di Mikaela Kelly su musiche di Ezio Bosso; William Forsythe, che porta al pubblico la prima italiana di Playlist (Track 1, 2), di cui ha curato anche scene e costumi, su musiche di Peven Everett (Surely Shorty) e Lion Babe (Impossible) dal remix house di Jax Jones. Sul palco, étoiles, primi ballerini, solisti e corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma. Interpreti principali: Alessandra Amato, Rebecca Bianchi, Alessio Rezza, Federica Maine, Claudio Cocino, Michele Satriano. (segue) (Rer)