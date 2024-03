Cultura: dalle Giornate Fai di primavera alla Festa del libro, gli eventi a Roma (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In mostra anche oggetti, strumenti, video e immagini provenienti dall'Istituto nazionale di astrofisica e dall'Agenzia spaziale europea, che esprimono una visione unitaria della cultura e dell'alleanza tra arte e scienza, qui riproposta al pubblico in un percorso di ricerca tra passato e scenari futuribili. Infine in occasione della Giornata mondiale dell'acqua, domani sono in programma diverse visite e iniziative a tema. Al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina sarà protagonista un inedito Garibaldi marinaio, mentre al Museo di scultura antica Giovanni Barracco si parlerà dell'uso dell'acqua per le necessità quotidiane e nel culto delle divinità in Grecia. Tra gli itinerari nei siti sul territorio, è prevista una passeggiata al ninfeo di Alessandro Severo all'Esquilino, conosciuto oggi come "trofei di Mario"; ancora, una visita alla scoperta delle lapidi idrometriche che ricordano le inondazioni subite dal Tevere inquieto nel corso di 800 anni, e poi alle pendici del Celio, per conoscere le antiche leggende sulle ninfe dell'acqua; si prosegue con una visita alla Fontana di Trevi, in collaborazione con Acea, e al ricco ninfeo degli Annibaldi, per concludere con una passeggiata tra piazza Navona e piazza Farnese tra fontane monumentali e storie di giochi d'acqua. (Rer)