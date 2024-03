Milano: Caruso, apertura Palazzo Citterio conferma attenzione di Sangiuliano a Brera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ampliamento dello spazio espositivo della Pinacoteca di Brera con l'apertura di Palazzo Citterio, edificio di proprietà del Ministero della Cultura che ospiterà la collezione del Novecento, conferma l'attenzione del ministro Sangiuliano verso questo importante istituto di cultura lombardo". È il commento dell'assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso, in merito alle dichiarazioni del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, durante il 'question time' in Senato, che ha confermato la volontà di raddoppiare lo spazio espositivo di alcune grandi strutture museali, tra cui quello della Pinacoteca di Brera. "Crediamo fortemente - conclude l'assessore regionale - nella valorizzazione e nella promozione dell'immenso patrimonio culturale della Lombardia, per cui questa scelta ci lascia molto soddisfatti". (Com)