Ambiente: Ragni (Acea), per sistema idrico efficiente serve investimento da 50 miliardi

- Per avere un sistema idrico efficiente "servirebbe un investimento di circa 50 miliardi di euro". Lo ha detto il vicedirettore generale Corporate di Acea, Pierfrancesco Ragni, in occasione dell'evento finale della quinta edizione della community Valore acqua per l'Italia, a Roma. "L'acqua - ha spiegato - è una risorsa fondamentale per lo sviluppo economico del Paese. Direttamente o indirettamente, anche attraverso l'economia del mare, la risorsa impatta per circa il 40 per cento del Prodotto interno lordo del Paese. Se consideriamo che noi abbiamo delle infrastrutture molto obsolete, la maggior parte di esse ha più di 30 anni, alcune addirittura più di 50, stiamo investendo al di sotto della media europea. In Europa si investono circa 82 euro per abitante, in Italia solo 59. Questo comporta un livello di perdite che è doppio rispetto a quello europeo e necessariamente serve investire di più. Per farlo servono operatori industriali altamente specializzati e un adeguamento del modello tariffario. In Italia abbiamo una tariffa che è la metà di quella francese e un terzo di quella tedesca". (segue) (Rer)