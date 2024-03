Ambiente: Ragni (Acea), per sistema idrico efficiente serve investimento da 50 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi come Acea - ha sottolineato Ragni - abbiamo pubblicato il nostro piano industriale, e per i prossimi 5 anni investiremo circa 4,7 miliardi nel comparto idrico, che vuol dire circa un miliardo l'anno. In base ai 10 milioni di italiani che serviamo significa che stiamo facendo investimenti molto superiori alla media europea. Per avere un sistema idrico efficiente servirebbe un investimento di circa 50 miliardi di euro. Questo per avere un sistema funzionale a una risorsa che sta diventando sempre più scarsa mentre la domanda è sempre più crescente, soprattutto per le nuove industrie che si stanno affacciando. L'intelligenza artificiale, di cui tutti noi parliamo, avrà sempre più bisogno di acqua. Dall'altro lato i fattori climatici e il cambiamento climatico sta impattando sulla disponibilità della risorsa idrica, in termini di disponibilità territoriale non più uniforme. Sta impattando inoltre sulla quantità della stessa di acqua, in quanto ci sono siccità intense e alluvioni molto forti. Quindi anche il riuso dell'acqua è un tema molto importante che può dare ulteriore capacità di acqua immessa nel sistema per continuare a supportare lo sviluppo del Paese", ha concluso. (Rer)