Usa: procura di New York si prepara a sequestrare i beni di Trump nello Stato

- L’ufficio della procuratrice generale di New York, Letitia James, si sta preparando ad avviare il sequestro dei beni di Donald Trump, in vista della scadenza del 25 marzo entro la quale l’ex presidente deve versare una multa da 464 milioni di dollari, dopo essere stato condannato per frode nel quadro del processo relativo alla sopravvalutazione illegale degli asset gestiti dalla Trump Organization. Secondo quanto riferisce il portale di informazione “The Hill”, la procura di New York ha iniziato a depositare la relativa documentazione presso la contea di Westchester, a Nord di Manhattan, dove Trump ha un resort e golf club denominato Seven Springs. Si tratta del primo passo per avviare il sequestro degli asset dell’ex presidente. Altri documenti analoghi sono stati depositati anche a New York, dove si trovano la Trump Tower e diverse altre proprietà. (Was)