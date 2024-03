Camera: domani audizione Melillo, Stanzione ed esperti su cybersicurezza reati informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, venerdì 22 marzo, presso l'aula della commissione Giustizia della Camera, le commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, svolgono le seguenti audizioni: ore 9.45 Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio Polizia Postale e Telecomunicazioni; ore 10 Carola Frediani (in videoconferenza) e Corrado Giustozzi, esperti in sicurezza informatica (in videoconferenza); ore 10.30 rappresentanti dell'"Osservatorio Scienza, processo e Intelligenza artificiale" dell'Unione delle Camere Penali (in videoconferenza); ore 11 Antonio Angelino, ingegnere del Servizio della Sicurezza Informatica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; ore 11.30 Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; ore 12 Pasquale Stanzione, presidente del Garante per la protezione dei dati personali; ore 12.30 rappresentanti di Confcommercio Trentino (in videoconferenza), rappresentanti di Aiad - federazione industrie aerospazio difesa e sicurezza (in videoconferenza) e rappresentanti di Federmanager. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)