Roma: sgomberate pacificamente 24 persone da immobile occupato a Romanina, plauso da prefetto

- Ventiquattro persone, di cui 5 uomini, 7 donne e 12 minori sono state sgomberate, questa mattina da un immobile occupato al civico 117 di via Sante Vandi a Roma. A mediare la libetazione pacifica degli immobili occupati abusivamente sono state le forze dell'ordine. Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, esprime "sentito apprezzamento e riconoscenza per l'importante operazione" svolta questa mattina dalle forze di polizia, "con il diretto intervento di funzionari della Questura e squadre dei Reparti inquadrati". A seguito "dell'attenta ed efficace opera di mediazione svolta dagli operatori di polizia - si legge in una nota della prefettura -, tutti i soggetti sono stati identificati e persuasi ad abbandonare lo stabile, consentendo quindi la restituzione dell'immobile ai legittimi proprietari e la sua conseguente messa in sicurezza". Nel rimarcare il suo sentito ringraziamento per il lavoro svolto, il prefetto sottolinea "l'importanza dell'operazione effettuata quale ulteriore risultato del lavoro che, con dedizione e alta professionalità, le donne e gli uomini della polizia di Stato, insieme a tutte le forze dell'ordine, portano quotidianamente avanti per l'affermazione dei valori di legalità e la percezione della sicurezza nel nostro territorio". (Rer)