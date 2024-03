Imprese: Urso, massimo impegno per salvaguardare azienda La Perla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi pomeriggio, con il sottosegretario Fausta Bergamotto, ho incontrato le lavoratrici de La Perla dopo l’intervento dei Commissari straordinari che ha permesso di garantire la cassa integrazione alle dipendenti". Lo scrive su X il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, spiegando che alla riunione in Prefettura a Bologna hanno preso parte anche le rappresentanze sindacali, le associazioni datoriali e l’assessore allo Sviluppo economico e green economy dell'Emilia Romagna, Vincenzo Colla. "Ho assicurato alle parti che continueremo a lavorare per rilanciare uno dei simboli dell’eccellenza del Made in Italy, per garantire la continuità della produzione e tutelare i livelli occupazionali. L’impegno per salvaguardare questa storica azienda e la professionalità delle persone che ci lavorano è massimo", conclude Urso. (Rin)