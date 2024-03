Acqua: Dal Fabbro (Iren), su quella industriale in Italia manca normativa di riutilizzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia “manca una normativa di riutilizzo delle acque industriali, che invece è presente in Francia” e “la maggior parte dell’acqua che usiamo per irrigare i campi va sostanzialmente dispersa”. Lo ha detto il presidente di Iren, Luca Dal Fabbro, nel corso della presentazione della quinta edizione del libro “Bianco valore acqua per l’Italia 2024” e del “Blue book 2024”. La politica idrica italiana “è basata sulla sicurezza idrica. Noi buttiamo via tutta l’acqua reflua che usiamo per l’industria e l’agricoltura” e “quando si parla di dissesto idrogeologico, non si parla del primo passo” per risolvere il fenomeno, che sarebbe quello di una “buona politica idrica”, ha concluso. (Rin)