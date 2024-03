Nord Stream: "Radio France", ex comandante in capo ucraino Zaluzhny responsabile per esplosione gasdotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore dell'Ucraina a Londra ed ex comandante in capo delle forze armate, Valery Zaluzhny, è sospettato di essere coinvolto nell'esplosione del gasdotto Nord Stream nel settembre 2022. Lo riferisce la cellula di giornalismo investigativo di "Radio France", spiegando che fino alla fine del 2023 il comandante delle forze speciali ucraine, Roman Tchervinski, era considerato il responsabile dell'esplosione. Ora, tuttavia, i sospetti si concentrano su Zaluzhny. "Una figura molto popolare", spiega "Radio France", ricordando che l’ambasciatore è stato deposto dal ruolo di capo di Stato maggiore lo scorso febbraio. "Zaluzhny è stato formato negli Stati Uniti e ha molti contatti con gli americani", spiega Romain Gubert, specialista dei servizi segreti per il settimanale "Le Point". Sarebbe apprezzato anche dal Regno Unito, che nel 2014 ha decorato Zaluzhny con la spada del Commonwealth. Secondo una fonte olandese che ha avvisato la Cia del sabotaggio al gasdotto, i sommozzatori che hanno attaccato Nord Stream prendevano ordini direttamente da Zaluzhny. (Frp)