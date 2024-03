Bari: solidarietà presidenti Consigli comunali italiani al sindaco Antonio Decaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimiamo vicinanza e solidarietà "al sindaco e presidente dell'Anci Antonio Decaro e alla città di Bari. Quanto emerso nelle ultime ore, con la decisione di nominare una Commissione per la verifica dello scioglimento del comune di Bari, rischia di minare le fondamenta della democrazia e del buon governo delle comunità locali, di cui Antonio Decaro è esempio e protagonista riconosciuto". E' quanto si legge in una nota congiunta i presidenti dei Consigli comunali di Roma, Milano, Firenze, Bologna, Napoli, Matera, Trani, Taranto, Catanzaro, Aosta, Crotone, Policoro, Chieti, Parma, Assisi, Piacenza. "I tempi, le modalità e i presupposti di tale atto lasciano dubbi sulle sue finalità, che assumono più un carattere politico e strumentale. Non si fa onore e non si rispetta la comunità barese che non può essere generalmente associata alle organizzazioni mafiose, tantomeno ad un sindaco che ha dimostrato il suo impegno concreto al fianco dei cittadini nella lotta alle mafie - continua la nota -. Una responsabilità che accomuna sindaci, amministratori e consiglieri comunali di ogni parte del nostro Paese. Non lasciamo Antonio Decaro da solo", conclude la nota. (Com)