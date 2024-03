Ue: a Consiglio europeo discussione fra leader e Zelensky, Metsola ammonisce su rischio disinformazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende da fonti qualificate del Consiglio europeo, i leader degli Stati membri si stanno confrontando con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, collegato in videoconferenza. Prima del suo intervento, si è svolto l'incontro con la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, che ha messo in guardia i leader sul rischio rappresentato dalla disinformazione per le prossime elezioni comunitarie. Successivamente, i leader si confronteranno sui temi dell’Ucraina e di sicurezza e difesa, riuniti in un unico pacchetto, per passare poi al Medio Oriente e, probabilmente, affrontare il tema dell'allargamento, ma dipenderà dalla volontà dei leader. E’ possibile che ci sia qualche cambiamento delle conclusioni proposte fino ad ora, fa sapere la fonte. Nella giornata di domani rimarrebbero quindi da affrontare le discussioni su agricoltura, migrazioni e l'Eurosummit in formato inclusivo, con i leader europei, la presidente della Bce Christine Lagarde e il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe. (Beb)