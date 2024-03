Spagna: Consiglio magistratura approva relazione su legge amnistia, "elementi di incostituzionalità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio generale della magistratura spagnolo (Cgpj) ha approvato una relazione sulla proposta di legge sull'amnistia redatta giudice del settore conservatore, Wenceslao Olea, che rilevava diversi elementi di incostituzionalità. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", l'organo di governo dei giudici ha approvato la relazione con nove voti a favore, cinque contrari e due astensioni. La relazione approvata insiste sul fatto che la proposta di legge "mina il diritto all'uguaglianza", poiché ritiene che la base della legge potrebbe giustificare il trattamento discriminatorio "in modo insufficiente e arbitrario". La relazione non ritiene neppure ammissibile che il ramo legislativo possa annullare le decisioni prese dai tribunali, tranne nei casi espressamente autorizzati dalla Costituzione, come nel caso degli indulti privati concessi dall'esecutivo. Per questo motivo, conclude che la legge viola anche il principio della separazione dei poteri. Per quanto riguarda la procedura parlamentare scelta, la relazione sostiene che sia "arbitraria" e che non vengano fornite ragioni di urgenza attuativa. Il Consiglio ritiene inoltre indispensabile escludere dall'amnistia tutti i reati di terrorismo e richiama l'attenzione sul fatto che "nella sezione relativa a questo reato sia stato eliminato il riferimento al codice penale spagnolo".(Spm)