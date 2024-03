Roma: Angelucci (Pd), opere idriche Fosso dell'Osa risultato storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- I residenti di Fosso dell'Osa, nel Municipio Roma VI, dopo oltre quaranta anni di attesa, "avranno finalmente accesso alla rete idrica comunale e all'acqua potabile. E' una notizia importantissima l'avvio dei lavori che nei prossimi 18 mesi permetteranno di realizzare oltre 2.500 metri di condotte della nuova rete, portando acqua potabile nelle case dei cittadini delle aree ricomprese tra via del Passo del Lupo, via Mogliano, via Cartoceto, via Tavullia, via Piandimeleto, via Sassocorvaro, via Offida, via Moresco, via Montelabbate e via Piobbico. Un risultato storico e di grande valore, che soprattutto dà dignità ai cittadini che negli anni hanno atteso i lavori e versato quote di fondi destinati nello specifico a queste opere". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino Pd e presidente della commissione Turismo Mariano Angelucci. "E' un lavoro enorme che sta conducendo questa amministrazione, a partire dal sindaco Gualtieri, gli assessori Veloccia e Segnalini, Acea - aggiunge Angelucci -. Siamo felici per le famiglie e per le persone che aspettavano da decenni questo risultato. E' la dimostrazione di un lavoro che guarda a tutta Roma, in particolare alle aree più distanti dal centro, che sono state abbandonate per troppo tempo e negli anni hanno sofferto di più. Continuiamo a trasformare la città", conclude. (Com)