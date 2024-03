Algeria: Tebboune annuncia elezioni presidenziali anticipate il 7 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica democratica popolare di Algeria, Abdelmajid Tebboune, ha annunciato oggi che le elezioni presidenziali si terranno sabato 7 settembre, anticipando la data precedentemente prevista tra il 19 novembre e il 19 dicembre 2024. Secondo la legge elettorale in vigore, il voto deve essere organizzato entro il mese precedente la scadenza del mandato del presidente in carica, con un preavviso di convocazione elettorale di tre mesi. Recentemente, il presidente del Consiglio della nazione algerino, Salah Goudjil, aveva indicato che il presidente Tebboune, 78 anni, potrebbe presentarsi per un secondo mandato alle elezioni presidenziali. Questa dichiarazione è giunta dopo che i partiti politici affiliati alla cosiddetta "maggioranza presidenziale" avevano già espresso un forte sostegno alla "stabilità e alla continuità", suggerendo così un ampio consenso alla possibile candidatura di Tebboune per un ulteriore mandato. (Ala)