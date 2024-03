Cultura: Nanni (CC), domani presentazione de "La Croce di carta" di Luciano Giovannini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle 17:30 presso la Sala Laudato SI in Campidoglio si terrà la presentazione della terza silloge del poeta romano e docente Luciano Giovannini dal titolo "La Croce di Carta". Lo dichiara in una nota Dario Nanni, consigliere comunale della lista civica Calenda e presidente della commissione Giubileo 2025. Con questa silloge "l'autore è riuscito a trattare con un linguaggio molto vicino ai lettori temi delicati e profondi come l'inespresso, l'incedere del tempo, la dicotomia tra amore ideale ed amore vissuto ma affrontando anche tematiche sociali molto attuali come la violenza sulle donne, la resilienza e l'emigrazione", aggiunge Nanni. Dopo l'introduzione a cura del consigliere Dario Nanni, interverranno oltre allo stesso autore Luciano Giovannini, anche Roberto Di Sante, giornalista e scrittore, Stefano Baldinu, poeta ed Alessandra Prospero, poetessa, prefatrice della silloge e fondatrice della casa editrice Daimon Edizioni. "Questo nuovo appuntamento culturale – conclude Nanni – sarà un'interessante occasione di confronto e di condivisione su tematiche delicate ma molto attuali tra tutti coloro che saranno presenti e gli ospiti che interverranno e che grazie ai loro contributi offriranno importanti spunti di riflessione personale".(Com)